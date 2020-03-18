Binlerce çalışan ne zaman emekli olacağına dair sorgulamalarını en az bir sefer olmak üzere mutlaka yapmışlardır. Emeklilik çalışanların en büyük hayali ve yaşlandıklarında hayatlarını devam ettirmek için gerekli olan maddi ödenekleridir. Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; yaş, sigortalılık süresi, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi dikkate alınır. Sigorta giriş tarihi 1999 ve öncesinde olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışanlara erken emeklilik yolu açılmıştır. Peki kimler 3600 günden emeklilikten yararlanabilecek? 3600 günden emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 3600 günden ne zaman, kaç yaşında emekli olunabilir? İşte, 3600 prim günü ile erken emeklilik yasasına ilişkin merak edilen bütün detaylar…