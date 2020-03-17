Bankaların Promosyon Miktarları Belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında imzalanan promosyon anlaşmalarında; ödenecek promosyon miktarı bankaların inisiyatifine bağlı olarak arttırılabilir. Bankalar otomatik ödeme talimatı ya da bankaya yönlendirilen diğer müşterilerin sayısına göre emeklilere promosyon ödemesinin yanında ek ödemeler yapılıyorlar. Aynı zamanda müşterilerine ücretsiz EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde kolaylık, ayrıcalıklı faiz imkanı ve kredi seçeneklerine, hesap işletim ücreti ödememe ile ücretsiz ATM'den para çekme işlemlerine dair imtiyazlar sunuluyor.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların izlemesi için 3 yol sunulmuştur:

• E-Devlet kapısı

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılan direkt başvurular

• Doğrudan transfer yapılması istenilen bankaya yapılan başvurular