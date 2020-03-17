Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilik promosyonlarına çevrildi. İlk olarak 2017 yılında gerçekleştirilen emeklilik promosyonu uygulamasının 2020 yılının ilk çeyreğinde tekrarlanacağı müjdesi ile emekliler araştırmalarını başlattı. 2017 yılında emekli maaşını almak için bağlı oldukları banka ya da yeni bankaya maaşlarını taşıyarak promosyon imkanından yararlanmıştı. Emeklilerden promosyon sözleşmesini imzalanmaları ve 3 yıl boyunca promosyon aldıkları bankadan maaş alımına dair taahhüt vermeleri istenilmişti. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bu 3 yıllık taahhüt süresi sona erdi ve emeklilerin yeniden promosyon almasına ilişkin düzenlemenin önü açıldı.
Ziraat Bankası ile SGK arasında yapılan maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında olanlara 625 TL ve 2500 TL'nin üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon anlaşmasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Ziraat Bankası'nın anlaşma şartlarının ardından diğer bankaların promosyon miktarları daha büyük merak konusu oldu. Özel bankaların Ziraat Bankası'ndan daha yüksek oranda promosyon vermesi beklenmezken; çeşitli kampanyalarla limiti daha yükseltecekleri de verilen haberler arasında yer alıyor.
Kimler Promosyon Alabiliyor? Başvuru Yapılması Gerekir Mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı çalışarak emekli olmaya hak kazan kişiler 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra promosyon uygulamasından yararlanabilirler. Dul ve yetim aylığı alan kişilerde promosyon ödemesi kapsamında yerini alır. Promosyon ödemesi için sözleşme yapılacak bankaya başvuruların iletilmesi yeterli olur.
Bankaların Promosyon Miktarları Belirlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında imzalanan promosyon anlaşmalarında; ödenecek promosyon miktarı bankaların inisiyatifine bağlı olarak arttırılabilir. Bankalar otomatik ödeme talimatı ya da bankaya yönlendirilen diğer müşterilerin sayısına göre emeklilere promosyon ödemesinin yanında ek ödemeler yapılıyorlar. Aynı zamanda müşterilerine ücretsiz EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde kolaylık, ayrıcalıklı faiz imkanı ve kredi seçeneklerine, hesap işletim ücreti ödememe ile ücretsiz ATM'den para çekme işlemlerine dair imtiyazlar sunuluyor.
Emekli Maaşı Banka Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?
Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların izlemesi için 3 yol sunulmuştur:
• E-Devlet kapısı
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılan direkt başvurular
• Doğrudan transfer yapılması istenilen bankaya yapılan başvurular
E-Devlet Üzerinden Emekli Maaş Bankası Değiştirme
E-devlet sistemi üzerinden banka değiştirmek isteyen vatandaşlar SGK'ya bağlı olarak kurulan Banka ve Adres Değişikliği sayfasını ziyaret edebilirler. Ancak kişilerin emeklilik statüsüne göre kendilerine uygun olan; 4A, 4B ve 4C Banka ve Adres Değişikliği seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekir.
• Emeklilik sigorta kolu seçildikten sonra kişinin kimlik doğrulama adımlarını geçmesi gerekir. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin eklenmesi beklenir.
• Kimlik doğrulama adımlarından sonra mevcut maaş bankası ya da PTT bilgileri ekranda görüntülenir.
• "Banka/Şube Bilgilerinizi Değiştirmek İçin Tıklatın" seçeneğinin ardından gelen ekranda yeni banka bilgilerin doldurulması istenir. Şehir, banka adı ve şubesinin seçilmesinin ardından "güncelle" sekmesine basılır.
• Güncellemenin hemen ardından genellikle en geç iki ay içerisinde maaşlar yeni bankaya yatmaya başlar.
TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYON TUTARI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan veya maaşını İş Bankası'na taşıyan tüm SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ek koşul olmadan 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alıyor.
• 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
• 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
• 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL
olacak şekilde yapılıyor.
PTT EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
PTT 2020 yılında emekli maaşı alan müşterilerine 450 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni 'taban tarife' belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.
YAPI KREDİ PROMOSYON ÜCRETİ
Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
Garanti: Banka yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.
QNB Finansbank: 1.250 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
ING Bank: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.
Şekerbank: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.
Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.
TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
TEB'in emekli promosyonu 1.250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde, maaş tutarına bağlı olarak aşağıda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
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