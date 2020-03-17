Erkekler erken emekli olabiliyorlar! İşte detaylar

Askerlik Borçlanmasında Gerekli Olan Şartlar Nelerdir? Kimler Askerlik Borçlanması Hakkından Yararlanabilir?

5510 sayılı kanun ile erkek çalışanlara özel olarak verilen askerlik borçlanması hakkının kapsamı ve şartlarını belirlenmiştir. Sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin belirtilen şartlara uyguluk göstermesi gerekir.

• Erkek çalışanların vatani görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Yedek subay hazırlık dönemleri ve yedek subay okulda geçen sürede askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.

• Askerlik borçlanması askerlik süresi kadar yapılabilir. Askerlik borçlanmasında kısa, uzun dönem ya da bedelli askerlik yapılması borçlanmayı direkt olarak etkileyen önemli bir etmendir.