SGK'dan dev hizmetler gelmeye devam ediyor. Günlük 554 TL ödeme nasıl yapılıyor. Kimler günlük 554 TL ödemeyi alabiliyor gibi sorular vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor.
Rapor Parası Nasıl Alınır?
Rapor parası almak isteyen vatandaşların ilk adımda başvuru yapması gerekir. Çalışanın raporunu işverene iletmesinin ardından, 5 iş günü içerisinde rapor e-rapor sistemine girilir. SGK yetkileri tarafından sisteme yönlendirilen belgeler incelenir. Raporun belirlenen şartlara uygun olması halinde başvurunun cevabı çalışana kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirilir. PTT'ye verilen ödeme talimatının ardından işçi dilediği PTT şubesinden üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus suretiyle giderek rapor parasını alabilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT'den çekilmeyen ödemeler SGK'ya iade edilir ve emanet hesaplara yönlendirilir.
Rapor Parası Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.
• Çalışma hayatı sırasında geçirilen hastalık veya kaza bir sağlık kurulu aracılığıyla verilen rapor ile tescillenmelidir.
• Rapor alınan tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 prim günü ödemesinin olması şarttır.
• Rapor parası talebi olan vatandaşın SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekir.
• Sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması gerekir.
• Çalışanın hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarında rapor parası almasına imkan tanınır.
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