Peş peşe indirim! 16 Mart bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

ING Bank Konut Kredisi Kampanyası

Faiz oranı yüzde 0.99 olarak belirlenen ING Bank'ta 100 bin lira konut kredisi kullanmak isteyen bir müşteri 120 ay vadede aylık 1.427,78 TL ödeyerek kredi çekebiliyor. Toplam geri ödeme ise 171.333,84 TL olarak belirlendi.

Akbank Konut Kredisi Kampanyası

Faiz oranı yüzde 0.97 Akbank'tan 100 bin TL, 120 ay vadeli konut kredisi 1.413,98 TL taksitle ödenebiliyor.

Alternatif Bank Konut Kredisi Kampanyası

Faiz oranı yüzde 0.89 olan Alternatif Bank'tan 100 bin TL tutarında 120 ay vade seçenekli konut kredisi kullanan bir müşteri aylık 1.420,87 TL taksit ödeyerek hayallerindeki eve kavuşabiliyor. Toplam Geri Ödeme: 170.504,34 TL