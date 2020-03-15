Peş peşe indirim! 16 Mart bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

Vatandaşlar hayallerini kurdukları ev ve otomobil için bankaların kredi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz.
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ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Bankası Güncel İhtiyaç Kredisi Faizleri
Çalışanlara ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Emeklilere ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Tüketici kredisi faizi %1,05
Ziraat Bankası Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Yerli üretime özel taşıt kredisi faizi %0,49 - %0,69
Kaskolu taşıt kredisi faizi %0,96
Kaskosuz taşıt kredisi faizi %0,98
Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faizleri
Firma katkılı konut kredisi faizi %0,79
Çalışanlara konut kredisi faizi %0,94
Emekli konut kredisi faizi %0,94
TOKİ sosyal konut kampanyası kredi faizi %0,94
ING Bank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.99 olarak belirlenen ING Bank'ta 100 bin lira konut kredisi kullanmak isteyen bir müşteri 120 ay vadede aylık 1.427,78 TL ödeyerek kredi çekebiliyor. Toplam geri ödeme ise 171.333,84 TL olarak belirlendi.
Akbank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.97 Akbank'tan 100 bin TL, 120 ay vadeli konut kredisi 1.413,98 TL taksitle ödenebiliyor.
Alternatif Bank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.89 olan Alternatif Bank'tan 100 bin TL tutarında 120 ay vade seçenekli konut kredisi kullanan bir müşteri aylık 1.420,87 TL taksit ödeyerek hayallerindeki eve kavuşabiliyor. Toplam Geri Ödeme: 170.504,34 TL
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 1.09
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 0.94
Taşıt kredisi: 1.04
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.95
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
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