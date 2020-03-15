Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Emekliye 4’lü kazanç | 2020 yılında emeklilere ikramiye, ve hangi tarihlerde ödenecek?

    Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. u heyecanı yaşayan emeklilere, Mayıs’ta ikramiye, Temmuz’da ise hem ikramiye hem ödenecek. Peki ödenecek promosyon, ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde emeklilerin hesaplarına geçecek? İşte 2020 yılında emeklinin yüzünü güldürecek tarihlerin tam listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Bunlardan biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasını bekliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emekliye 4’lü kazanç | 2020 yılında emeklilere ikramiye, promosyon ve zam hangi tarihlerde ödenecek?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri