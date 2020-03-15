Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Bunlardan biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasını bekliyor.
Emekliye 4’lü kazanç | 2020 yılında emeklilere ikramiye, promosyon ve zam hangi tarihlerde ödenecek?
Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Banka promosyonu heyecanı yaşayan emeklilere, Mayıs’ta ikramiye, Temmuz’da ise hem ikramiye hem zam ödenecek. Peki ödenecek promosyon, ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde emeklilerin hesaplarına geçecek? İşte 2020 yılında emeklinin yüzünü güldürecek tarihlerin tam listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Bunlardan biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasını bekliyor.
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