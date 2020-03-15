Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Bunlardan biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme içinsüresinin dolmasını bekliyor.