Covid-19 nasıl anlaşılır? Koronavirüs nedir? Türkiye'de kaç vaka var? Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler... takvim.com.tr'de cevap buluyor. 11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü ve virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı. 12 Mart Perşembe günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 126 bini, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı. Hastalığın yayılışı bir çok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısına, yiyecek stoklarına yönelmeye yol açtı. Koronavirüsler, önce hayvandan insana bulaşıyor. Ancak virüsleri kitlesel bir salgın tehdidi haline getiren, mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşmaya başlamaları.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ