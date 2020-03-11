Dünyayı esir alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrasında fırsatçılar internet siteleri üzerinden en fazla tüketilen ürünlere fahiş fiyatlamalar yaparak satmaya başladılar. Özellikle Trendyol satış sitesinde kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli fiyatlarındaki artış vatandaşların tepkisine neden oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat iddialarının araştırıldığına dikkat çekerek, vatandaşların aşırı fiyat artışlarını ALO 175 hattına ihbar edebileceğini konuştu.

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