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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:42
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    • 12.03.2020 10:42
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    Vatandaşlar tepkili! kolonya, , tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli kaç paradan satılıyor?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'de bir koronavirüs vakasının pozitif çıktığı açıklamasından sonra 'da kolonya, , tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Fahiş fiyatlarla satış yapanlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Örneğin; marketler ve bakkallarda satış fiyatı 1,75 TL olan makarnanın üzerinden satış fiyatı 15,99 TL. Bir başka örneğe bakıldığında ise marketler ve bakkallarda 6 TL olan 2 kilolik bir unun 16,90 TL gibi fahiş fiyata satıldığı görülüyor. gelen şikayetler üzerine harekete geçip alışveriş sitelerindeki yüksek fiyatlar i inceleme başlattı.

    Trendyol kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli ne kadar?

    Dünyayı esir alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrasında fırsatçılar internet siteleri üzerinden en fazla tüketilen ürünlere fahiş fiyatlamalar yaparak satmaya başladılar. Özellikle Trendyol satış sitesinde kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli fiyatlarındaki artış vatandaşların tepkisine neden oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat iddialarının araştırıldığına dikkat çekerek, vatandaşların aşırı fiyat artışlarını ALO 175 hattına ihbar edebileceğini konuştu.

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    Haberler Ekonomi Vatandaşlar tepkili! Trendyol kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli kaç paradan satılıyor?
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