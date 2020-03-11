El dezenfektanı fiyatları 2020! El temizliğinde genellikle alkol bazlı dezenfektan ürünleri tercih ediliyor. Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile el dezenfektanı fiyatları arama motorlarından sıkça araştırılmaya devam ediliyor. İşte, El dezenfektanı fiyatları 2020! Alkollü el dezenfektanı fiyatları ne kadar?

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