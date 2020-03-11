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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 17:31
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    • 11.03.2020 17:31
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    kaç para?

    'de Korona Virüsün ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar nı araştırmaya başladı. Haberimizde el dezenfektanı fiyatlarını verdik. Bu bağlamda özellikle de COVID-19 bugünlerde ortalıkta gezinirken, hâlâ ellerinizi düzenli olarak yıkamıyorsanız; sabunu patlatmanın ve ovalamaya başlamanın zamanı gelmiş demektir. El dezenfektanı, aslında izopropil alkol ve jelden oluşuyor; bir de, eğer istiyorsanız eğlenceli kokulu eteri yağlardan… Bu çözelti ilk önce hastaneler ve sağlık merkezlerinde, iki hasta arasında lavaboya gidip ellerini yıkayacak bir saniyesi bile olmayan doktorlar için hızlı bir çözüm biçiminde kullanılmıştı.

    Alkollü el dezenfektanı fiyatları kaç para?

    El dezenfektanı fiyatları 2020! El temizliğinde genellikle alkol bazlı dezenfektan ürünleri tercih ediliyor. Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile el dezenfektanı fiyatları arama motorlarından sıkça araştırılmaya devam ediliyor. İşte, El dezenfektanı fiyatları 2020! Alkollü el dezenfektanı fiyatları ne kadar?

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