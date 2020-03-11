Korona virüsü Türkiye'de ortaya çıkınca kolonya satışları da arttı. İstanbul'da uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Özellikle Türkiye'de Korona virüsü vakasının görülmesinin ardından kolonya ve sirkenin etkileri ve fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır.

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