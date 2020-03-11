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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 10:39
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    • 12.03.2020 10:39
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    80 derece fiyatları ne kadar? Vatandaşlar sıraya girdi! Kolonya ve Korona virüse karşı etkili mi, nasıl sürülür?

    ve korona virüse karşı korur mu? Koronavirüsün 'de görülmesinin ardından, kolonya satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Raflarda kolonya bulunmazken, 80 derece kolonya da vatandaşların özellikle almak istediği bir tür oldu. Peki, 80 derece kolonya nedir? Kolonya virüse karşı korur mu? Kolonya sürdükten sonra ferahlık hissedilmesinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir. Bilinen en eski koku ürünlerinden biri olan kolonya, alkol oranı ile parfümden ayrılır. Hafif ve serinletici özelliği ile vazgeçilemeyen bir üründür.

    Kolonya Korona virüse karşı korur mu?

    Korona virüsü Türkiye'de ortaya çıkınca kolonya satışları da arttı. İstanbul'da uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Özellikle Türkiye'de Korona virüsü vakasının görülmesinin ardından kolonya ve sirkenin etkileri ve fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Alkol dereceleri, içerdiği alkol oranına göre belirlenir. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar kullanılır. Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır.

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    Haberler Ekonomi 80 derece Kolonya fiyatları ne kadar? Vatandaşlar sıraya girdi! Kolonya ve sirke Korona virüse karşı etkili mi, nasıl sürülür?
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