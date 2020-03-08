Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülebilir!

Son günlerde haber sitelerinde yer alan "kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olacak" haberlerinin doğrusunu sizler için araştırıp derledik. Gerçekten böyle bir önerge var. Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülecek. İşte o tasarı ile ilgili detaylar. Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ