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    • 15.03.2020 12:41
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    Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülebilir!

    Emeklili yaşları ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli mi olacak? Soruları sorulmaya başlandı. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sı Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor ama Türk insanının ortalama yaşam süresi Avrupalılar kadar değil.

    Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli mi olacak?

    Son günlerde haber sitelerinde yer alan "kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olacak" haberlerinin doğrusunu sizler için araştırıp derledik. Gerçekten böyle bir önerge var. Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülecek. İşte o tasarı ile ilgili detaylar. Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir.

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    Haberler Ekonomi Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülebilir!
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