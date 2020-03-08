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    • 15.03.2020 11:49
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    Emekli u yattı mı? İşte banka ödeme tutarı

    Emekli u ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin promosyon ücretleri için bekleyişi sona erdi. Bu hafta içerisinde ların promosyon teklifleri, hangi emekliye ne kadar promosyon ödeneceği, tavan ve taban ücretleri netlik kazandı. Pek çok bankanın teklifini inceleyen emekliler uygun teklifi seçmek için diğer bankaların sunduğu fırsatları da öğrenmek istiyor.

    Emekli promosyonu yattı mı? İşte banka banka ödeme tutarı

    SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliler için gelir kapısı olan promosyon tutarları yatırılmaya başlandı. Bu bağlamda Ziraat, Vakıfbank, Finansbank, İş Bankası, TEB, İNG, Halkbank, Yapı Kredi gibi büyük bankalar ödeme tutarlarını açıklamıştı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı.

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