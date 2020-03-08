Emekli promosyonu yattı mı? İşte banka banka ödeme tutarı

SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliler için gelir kapısı olan promosyon tutarları yatırılmaya başlandı. Bu bağlamda Ziraat, Vakıfbank, Finansbank, İş Bankası, TEB, İNG, Halkbank, Yapı Kredi gibi büyük bankalar ödeme tutarlarını açıklamıştı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı.

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