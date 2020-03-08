Erken emeklilik her vatandaş için en önemli hayallerden biridir. Bu bağlamda yaptığımız haberlerde emekli olma süresinin nasıl kısaltılacılağı ile ilgili bilgiler veriyoruz. Bu makalemizde ise 2 emekliliği 2 yıl kısaltabilirsiniz. Ülkemizde emekliliği yaklaşan veya emekliliğine gün sayan birçok kişinin merak ettiği konuların başında erken emeklilik geliyor.

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