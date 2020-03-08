SGK, SSK ve Bağkur'lulara 2750 TL ve 4100 TL verilecek. Bu bağlamda promosyon ödemeleri başladı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirilmişti. Emeklilere müjdeli haberin gelmesinin ardından en çok araştırılan konu , hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığı, promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2750 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi.
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