SGK, SSK ve Bağkur emeklileri ödeme hesaplaması yapıyor. Bu bağlamda tüm emeklilere 602 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. SSK ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Emeklilere 602 TL ödeme şartları neler? Hangi emekliler 602 TL alacak merak ediliyor. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık.

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