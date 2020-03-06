Türkiye İş Bankası tarafından emeklilere banka promosyonu açıklaması geldi. Açıklamada, emeklilere maaşa göre yapılacak banka promosyonu detaylarına yer verildi. İşte İş Bankası 2020 yılı emekli banka promosyonu. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son zamanlarda bankalar çeşitli kampanyalarla bu paraların üzerinde promosyon vermektedir.

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