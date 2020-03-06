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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 13:04
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    • 06.03.2020 13:04
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    O bankada açıkladı! emekli banka u ne kadar? İşte emekliye 2. promosyon ödeme tarihi ve detaylar

    13 milyon emekli ödemelerini ve tarihlerini merak ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2020-2023 banka promosyon miktarına ve promosyon ödemesi detaylarına yer verildi. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

    İş Bankası emekli banka promosyonu ne kadar?

    Türkiye İş Bankası tarafından emeklilere banka promosyonu açıklaması geldi. Açıklamada, emeklilere maaşa göre yapılacak banka promosyonu detaylarına yer verildi. İşte İş Bankası 2020 yılı emekli banka promosyonu. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son zamanlarda bankalar çeşitli kampanyalarla bu paraların üzerinde promosyon vermektedir.

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    Haberler Ekonomi O bankada açıkladı! İş Bankası emekli banka promosyonu ne kadar? İşte emekliye 2. promosyon ödeme tarihi ve detaylar
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