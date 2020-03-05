Emekli promosyonu her ay mı verilecek? Sorusu aratılıyor. Milyonları sevindiren emekliye promosyon miktarları ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devlet ve kamu bankaları promosyon tutarları için adeta yarış haline girmiş durumda. En önemli kamu bankası olan Halkbank'ta ödeme tutarını açıkladı. Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayarak, emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor.

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