13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine 1 Mart itibarıyla ikinci promosyon ödenecek. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında ilk protokol önceki gün yapılmıştı. Alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişen taban promosyon tutarları yüzde 66 artmıştı. TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik kampanya kapsamında, maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 850, 1.500-2.500 lira arası maaş alan emeklilere de 1.125 TL promosyon sunuyor. 2020, emeklilerin büyük bölümü için promosyon yılı. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere

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