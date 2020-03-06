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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:03
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    • 06.03.2020 10:05
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    4 dan emeklilere müjdesi! (-Garanti--) 2020 promosyon ne zaman ödenecek?

    Emekliye ödemeleri 13 milyon vatandaşı oldukça sevindirdi. Bu bağlamda 4 açıklama yaptı. Sırasıyla -Garanti-- emekli promosyon ödemeleri ve tutarlarını sayfamızda görebilirsiniz. ile ilgili açıklanan rakamlar taban olmaktadır. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80’i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da fazla sayıda emekli müşteri çekmek için ödeme tutarlarını daha yukarıda açıklamaya başladı. Emekliler, maaşını daha yüksek promosyon ödemeyi vaat eden bankalara taşımakta özgür. Bunun için emeklinin maaş almak istediği bankanın şubesine giderek hesap açması ve maaş aldığı bankaya bu isteğini bildirmesi yeterli.

    4 bankadan emeklilere promosyon müjdesi! Ödeme tarihi...

    13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine 1 Mart itibarıyla ikinci promosyon ödenecek. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında ilk protokol önceki gün yapılmıştı. Alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişen taban promosyon tutarları yüzde 66 artmıştı. TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik kampanya kapsamında, maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 850, 1.500-2.500 lira arası maaş alan emeklilere de 1.125 TL promosyon sunuyor. 2020, emeklilerin büyük bölümü için promosyon yılı. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere

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    Haberler Ekonomi 4 bankadan emeklilere promosyon müjdesi! (TEB-Garanti-ING-Ziraat Bankası) 2020 promosyon ne zaman ödenecek?
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