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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 16:09
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    • 05.03.2020 16:23
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    Emeklilere 6 dan müjdesi! Emekliye -Garanti--Şekerbank-Ziraat-QNB bank promosyon tutarı ne kadar?

    Emeklilere 6 dan müjdesi ile ilgili haber geldi. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Önceki gün SGK ile bir anlaşma imzaladı ve 2020 yılı emekli promosyonunda rakamlar belli oldu. İşte Ziraat Bankası, Garanti , , Şekerbank, Qnb Finansbank ve Bank promosyon ücretleri ve detayları takvim.com.tr.

    Emeklilere 6 bankadan promosyon müjdesi geldi! İşte tutarlar

    Emeklilere banka promosyonunda beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası 'nın SGK ile anlaşma imzalaması sonrası diğer bankalar da promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, TEB, Şekerbank, Qnb Finansbank ve ING Bank 'ın emekli promosyon kampanyası. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor.

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    Haberler Ekonomi Emeklilere 6 bankadan promosyon müjdesi! Emekliye TEB-Garanti-ING-Şekerbank-Ziraat-QNB bank promosyon tutarı ne kadar?
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