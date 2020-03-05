Emeklilere banka promosyonunda beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası 'nın SGK ile anlaşma imzalaması sonrası diğer bankalar da promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, TEB, Şekerbank, Qnb Finansbank ve ING Bank 'ın emekli promosyon kampanyası. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor.

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