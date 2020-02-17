Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.02.2020 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2020 12:11

    Milyonlarca emekliye ikinci geliyor

    Milyonlarca emekli ikinci kez alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Kurumu'nun () bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Bankalar promosyon ödemesi için yarışa geçti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli si ne zaman? Banka promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

    Milyonlarca emekliye ikinci promosyon geliyor

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur'lu için ikinci promosyon fırsatı başlıyor. 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, bu ay yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek. Şimdi taban tutarın 600 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliye ikinci promosyon geliyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri