Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur'lu için ikinci promosyon fırsatı başlıyor. 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, bu ay yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek. Şimdi taban tutarın 600 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

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