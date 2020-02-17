SSK, SGK ve Bağkur'dan emekli maaşı alanlar ve alacak olanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Emekli maaşı alan ve alacak olanların her an araştırdığı emekli promosyon ücretleri belirlenmeye başladı. Bankalar emekli maaşı için emeklilere çeşitli teklifler sunarken bankaların emekli maaşı promosyon yarışından en karlı emekliler çıktı. Ülke genelinde milyonlarca emekli maaşı alan vatandaş emekli maaşını nasıl arttırabileceğini araştırırken emekli maaşı alan ve alacak olanlara en fazla ek ödemenin 2020 yılında yapılacağı duyuruldu. Emekli maaşı bağlanan herkes seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek alabiliyor.. Taahhüt süresi sona ereceği için emeklinin bankasını değiştirmesi mümkün.

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