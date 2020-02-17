Bankada hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki masraf sayısını kısıtlayan yasal düzenleme 3 Ekim 2014'te yürürlüğe girmişti. Kredi faizlerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin yüksek oluşu başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine konu olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşları sevindirdi.

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