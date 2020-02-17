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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:16
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    • 18.02.2020 09:16

    Emeklilik yaşı tamamen değişti mi? İşe giren çalışanlar emekli olacak?

    2020 yılında işe girecek olanlar emekli olur? 2020 Emeklilik hesaplama da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. Emeklilik yaşı tamamen mi değişti? Şu an işe girenler kaç yaşında emekli olacak sizler için derledik. İşte en yeni emekli ne zaman olur haberi. E-Devlet şifrenizi 2 TL karşılığında PTT şubesinden aldıktan sonra, sisteme T.C. kimlik numaranız ve bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sol tarafta yer alan "E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız. Açılan ekrandan Kurumu () nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani hizmet dökümü için "4A " ni tıklayınız. SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.

    İşe girenler kaç yaşında emekli olur? Emeklilik yaşı...

    Ülkemizde emeklilik yaşları çalışanlar tarafından devamlı şekilde araştırılmaktadır. Bu bağlamda yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne zaman emekli olabileceklerini sorguluyor. 2020 yılı emeklilik hesaplamada da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. 2020 yılında kadınlar için en erken 63 yaşını doldurmakla emekli aylığı alınabiliyor. Erkekler en erken 65 yaşını doldurduktan sonra emekli aylığı alabilecek. Kadınlar ve erkekler içinde 25 hizmet yılı şartları tamamlaması gerekiyor.

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