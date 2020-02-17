1050 TL ile 595 TL arasında yardım yapılacak! Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri başvuru şartları nedir?

Vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ancak bu hakları almak için geç değil. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020 yılında çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemeleri gerçekleştiriyor. Farklı farklı kalemlerde gerçekleştirilen destek ödemeleri vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. SGK, 2020 yılında da bu kez zamlı olarak çeyiz, hastalar için yolluk, bebeği olanlar için kreş ve ölüm durumlarında cenaze desteği kalemlerinde ödemeler gerçekleştiriyor. Peki kimler SGK'dan Çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemesi alabiliyor? SGK çeyiz, yolluk, kreş ve cenaze desteği ödemesi başvuru nasıl yapılır? SGK destek ödemesi başvuru şartlarına dair tüm detaylar haberimizde...

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