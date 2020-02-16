Şubat ayı itibarı ile maaşları bağlanmaya başlanan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Niye mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Emekli Maaşı hesaplama robotunda hesaplarını en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020'de bağlanan reel emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın yazısına göre...

Kaynak: Gazetevatan

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