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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:37
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    • 17.02.2020 09:37

    Milyonlarca emekliye maaş şoku! robotu hesabı tutmadı! Gören şaşkına döndü

    Çalışanlar daha fazla maaş almak için emekliliklerini 2020 yılına ertelemişlerdi. Kurumu'nun () emekli maaşı hesaplama robotunda hesaplarını da yaptılar. SGK robotunda en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020'de bağlanan emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Maaşlarında en az 100 lira kayıpları var.

    SGK robotu hesabı tutmadı! Milyonlarca emekliye maaş şoku!

    Şubat ayı itibarı ile maaşları bağlanmaya başlanan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Niye mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Emekli Maaşı hesaplama robotunda hesaplarını en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020'de bağlanan reel emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın yazısına göre...

    Kaynak: Gazetevatan

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