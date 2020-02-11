Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni açıklama geldi. Edinilen bilgilere göre, emeklilik maaşı bekleyenlere sağlanan avansın tüm emekliler için verilmesi gündeme geldi. Emekli aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor.