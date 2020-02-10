Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için bu yıl promosyon yılı olacak. Bu bağlamda SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Emekli promosyon ödemeleri 3 yıl dolunca yapılacak. 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçen uygulama, bu ay itibarıyla sona erecek. 13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. İkramiye ödemeleri ile birlikte emekliler bu yıl 3 bin 250 lira ek gelir elde etmiş olacak.

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