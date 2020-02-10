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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 09:13
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    • 11.02.2020 09:13

    İşsizlere 2335 TL maaş (-iş görmezlik-cenaze-çocuk parası 2020) 'dan milyonları ilgilendiren haber

    'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren genelge yayımlandı. Bu bağlamda İşsizlere 2335 TL maaş , iş görmezlik, cenaze ve çocuk parası gibi ödemelerle ilgili açıklama yapıldı. Vatandaşlara yapılacak ödemeler, desteklere yer verildi. (SGK) yayımladığı bir genelgeyle bu yıl yapılacak karşılıksız ödemeleri, destekleri ve prim tutarlarını açıkladı. İşte, cenaze yardımından çocuk mına, çırak priminden isteğe bağlı primlere kadar bütün detaylar... Türkiye'deki sosyal güvenlik politikalarını geliştiren ve uygulayan SGK, gerçek ve tüzel kişilere hizmet verir.

    SGK'dan genelge! Karşılıksız ödemeler, primler, destek tutarları...

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayımladığı bir genelgeyle bu yıl yapılacak karşılıksız ödemeleri, destekleri ve prim tutarlarını açıkladı. İşsizlere 2335 TL maaş GSS, iş görmezlik, cenaze ve çocuk parası en fazla araştırılanlar arasına girdi. Sigortası olmayanlar ise GSS 'ye tabi oluyor. Otomatik olarak GSS 'ye dahil edilen bu vatandaşlar ayda 88.29 TL prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eski adıyla SSK, Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerinin uygulandığı kamu kurumudur. Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır.

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