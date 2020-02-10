2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor

Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak düzenlemesi için "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonlarına kadar ulaştı. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak zammı gelecek mi? diye bekleyen emekli maaşı alanlarla ilgili olarak 2012 yılında yapılan düzenlemede emeklilerin maaş hesaplamasında değişiklik yapılmış ve 2013 yılı Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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