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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 09:02
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    • 11.02.2020 09:02

    2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor

    Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandığı duyuruldu. Emekli maaşı alan veya alacak olanları yakından ilgilendiren emekli maaşlarına intibak zammı ile ilgili verilen kanun teklifinin TBMM gündemine geldiği ve önümüzdeki aylarda resmi kararın verileceği belirtildi. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak zammı gelecek mi? Sorularının cevapları haberimizde...

    Dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak düzenlemesi için "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonlarına kadar ulaştı. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak zammı gelecek mi? diye bekleyen emekli maaşı alanlarla ilgili olarak 2012 yılında yapılan düzenlemede emeklilerin maaş hesaplamasında değişiklik yapılmış ve 2013 yılı Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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