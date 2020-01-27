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  • 27.01.2020 17:04
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:07

Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? 0.78 0.79 kararı...

Kredi oranları her gün oldukça merak ediliyor. Arama motorlarında yüz binlerce arama gerçekleştiriliyor. Türkiye'de çalışan milyonlarca asgari ücretli vatandaşta kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Takvim.com.tr olarak sayfamızda faiz oranlarını ve listelerini verdik. Asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmişti. Bu gelişmenin üzerine bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabilecekleri en yüksek kredi tutarını belirledi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte , ve Vakıfbank faiz oranları

Asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir? 0.78 0.79 faiz kararı...

Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik. 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar her gün bu bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredileri araştırıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı.

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