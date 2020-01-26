0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi sağlamaya başladı. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında konut kredileri için bankalar adeta yarışa girmişlerdi. Bu indirimlerin meyveleri ise yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bazı faiz oranları 0,75'e düştü. Türkiye Finans Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası bu oranı uygulamaktadır. Sıfır konut alımlarında ise faiz oranını 0.78 ikinci el konutlarda ise 0.89 seviyesinde görüyoruz. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları... Aynı zamanda Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için 0,78 oranı ile kredi kullandırmaktadır. Detaylar takvim.com.tr'de

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