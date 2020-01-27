Tarım ve hayvancılığa kredi dopingi 2020 yılında tam gaz devam edecek. Bu bağlamda öncülük eden banka ise Ziraat Bankası olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası faizsiz hayvancılık kredisi verecek. Ziraat Bankası üzerinden verilen bu kredilerde bazı şartlara uygun müşteri olmanız durumunda krediyi alabiliyorsunuz. Öncelikle kredi kullanan kişilerin ÇKS belgesi olması gerekiyor. ÇKS belgesi olmayan ve banka sicili kötü olan müşterilerin kredileri onay almayacaktır. Peki Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz hayvancılık kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası faizsiz çiftçi kredisi için şartlar nelerdir?

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