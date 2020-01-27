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  • 27.01.2020 16:56
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 16:56

Koronavirüs ü de vurdu! Brent 60 dolara geriledi!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs ü de vurdu. Akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent , yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolara geriledi. bin petrol piyasasını sakinleştirmeye çalışsa da virüsün küresel petrol talebini “fazlasıyla kısıtlı” olacak şekilde etkilediği belirtildi.

Koronavirüs petrolü de vurdu!

'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüse bağlı olarak ölenlerin sayısı 81'e ulaşırken, vaka sayısı da yaklaşık 3 bin kişiye çıktı.

bin piyasasını sakinleştirmeye çalışsa da virüsün küresel petrol talebini "fazlasıyla kısıtlı" olacak şekilde etkilediği belirtildi.

Virüsün dünyanın en büyük ikinci petrol tedarikçisi ABD'de de tespit edilmesinin ardından Hazine getirileri düştü.

60 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ
Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ü, yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.55 düşüşle 52.81 dolardan işlem görüyor.

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