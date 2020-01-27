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  • 27.01.2020 17:29
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:29

kritik seviyesi aştı!

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart ın kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi. Altındaki bu yükselişin ardından da 302 TL’yi aştı.

Altın kritik seviyesi aştı!

piyasasında, en düşük 301 bin 400 lira, en yüksek 302 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 302 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 443 bin 747,25 lira, işlem miktarı ise 2.123,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 637 milyon 878 bin 623,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Rona , Troy , Garanti BBVA ve Vakıf Katılım şeklinde sıralandı.

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