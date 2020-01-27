Kredi faiz oranları her gün oldukça merak ediliyor. Arama motorlarında yüz binlerce arama gerçekleştiriliyor. Türkiye'de çalışan milyonlarca asgari ücretli vatandaşta kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Takvim.com.tr olarak sayfamızda faiz oranlarını ve banka listelerini verdik. Asgari ücret yeni yılda 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya yükselmişti. Bu gelişmenin üzerine bankalar da asgari ücretli müşterilerinin kullanabilecekleri en yüksek kredi tutarını belirledi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları takvim.com.tr'de

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