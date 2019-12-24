Af, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde bu konu başlıklarıyla ilgili gelişmeleri verdik. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. EYT yasasıyla ilgili ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan: ''İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum'' demişti. Af ile ilgili Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

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