Merkez Bankası tarafından yapılan ardı ardı indirimler sonrasında vatandaşlar hangi bankanın en uygun kredi verdiğini merak ediyor. Bu bağlamda Ağustos başında Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank'ın konut kredisi faizlerini %1'in altına indirmesi ile hareketlenen piyasa Kasım ayı itibariyle yaklaşık 10 bankanın daha konut kredisi faizlerini %1'in altına çekmesi ile hızlandı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Peki en düşük konut kredisi oranları hangi bankada? Detaylar takvim.com.tr'de

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