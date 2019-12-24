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  • 25.12.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:26

25 Aralık hangi ların konut kredisi leri ne kadar? ?

En düşük konut kredisi oranları hangi da? Hangi bankaların konut kredisi leri ne kadar? Gibi soruların yanıtları oldukça merak ediliyor. Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki seri indirimler son iki haftadır yavaşladı. Peki hangi bankalar yeni haftaya hafta indirimle başladı? Bankaların konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından sonra Aralık ayının ikinci haftasına kadar hızla düşüş gösterdi. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

En düşük konut kredisi oranları hangi bankada?

Merkez Bankası tarafından yapılan ardı ardı indirimler sonrasında vatandaşlar hangi bankanın en uygun kredi verdiğini merak ediyor. Bu bağlamda Ağustos başında Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank'ın konut kredisi faizlerini %1'in altına indirmesi ile hareketlenen piyasa Kasım ayı itibariyle yaklaşık 10 bankanın daha konut kredisi faizlerini %1'in altına çekmesi ile hızlandı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Peki en düşük konut kredisi oranları hangi bankada? Detaylar takvim.com.tr'de

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