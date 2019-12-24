Yeni yıl kredisi veren bankaların sunduğu yeni yıl kredi kampanyaları ile 2020 yılına cebinde parası ile girmek isteyen vatandaşlarımız için

yeni yıl kredi kampanyalarını takvim.com.tr'de açıklıyoruz. Kredi başvuruları ise cep telefonundan ya da internet üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte bazı bankaların yılbaşına özel hazırladıkları krediler... Bankalar yeni yıl kampanyası kapsamında günde 8 TL'den başlayan taksit seçeneği ile 3 ay taksit erteleme imkanı sunuyor. Kampanyalar, 31 Aralık 2019'a kadar sürecek. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Detaylar takvim.com.tr'de



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