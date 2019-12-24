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  • 25.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:30

, , , süt parası , , nasıl alınır, kaç lira?

, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda hakların bazıları yardımı, , istirahat parası, 2022 aylığıdır. SGK, halk içinde süt parası olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir.

Çoğu vatandaş bilmiyor... Yıl sonuna kadar bu ödemeler alınabilir

SGK çeşitli başlıklar adı altına ödemeler yapıyor. Fakat vatandaş ya bunları bilmiyor ya da ödemesini almıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum izni, muhtaç aylığı, evde bakım parası ve yaşlılık maaşı gibi birçok konuda destek ödemesi yapıyor. SGK'dan hakkınız olan parayı almak için yıl sonuna kadar süreniz var elinizi çabuk tutun. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

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