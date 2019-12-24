SGK çeşitli başlıklar adı altına ödemeler yapıyor. Fakat vatandaş ya bunları bilmiyor ya da ödemesini almıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum izni, muhtaç aylığı, evde bakım parası ve yaşlılık maaşı gibi birçok konuda destek ödemesi yapıyor. SGK'dan hakkınız olan parayı almak için yıl sonuna kadar süreniz var elinizi çabuk tutun. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

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