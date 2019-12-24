2020 yılı asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret ve AGİ zammına dair son detaylar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçen hafta 3. kez bir araya geldi. 7 milyon asgari ücretli çalışan zam oranını beklerken TÜİK temsilcileri son toplantıda asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret görüşmeleri hakkında son detaylar ve gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Komisyon, geçtiğimiz hafta TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret görüşmesinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sundu.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini paylaştığı toplantıda, teknik bir çalışmanın yapıldığını anlatan Önder, son toplantının gelecek hafta yapılacağını, Bakanlık olarak temennilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamının oybirliğiyle belirlenmesi olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.