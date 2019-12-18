Almanya işçi alımı 2020 OBM başvuru şartları nedir? İŞKUR Almanya işçi alımı nasıl yapılır? Soruları şu sıralar gündemin ilk sırasında yer almaya başladı. Almanya'da çalışmak isteyen binlerce vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye iş gücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki iş gücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ