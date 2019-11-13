İş Bankası konut kredisi kampanyası tüm hızı ile devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler için İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden 0.78 konut kredisi faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Bu bağlamda İş Bankası 120 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi kullanma imkanı sunacak. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

İş Bankası 0.78 faiz oranı ile konut kredisi vermeye başladı!

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.17 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.

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