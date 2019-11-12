PTT faizsiz kredi veriyor mu? İşte kredi başvurusu ve şartları



Yaş konusunda bazı bankalar esnek davranırken bazı bankalar da tam tersi hareket etmemektedir. 84 yaşını dolduran bir vatandaş, PTT ile anlaşmalı bankaların tümünden kredi kullanamamaktadır. Bankalar derlendiğinde yaş sınırının, 70 ve 84 yaş aralığında olduğu söylenebilir.

Bunun dışında PTT kredi başvuru şartları için bazı ön koşullar da bulunmaktadır. Yazımızda PTT kredi başvuruları ile ilgili bütün süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.