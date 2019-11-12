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PTT faizsiz kredi veriyor mu? İşte kredi başvurusu ve şartları

PTT kredi başvurusu ve şartları PTT ile anlaşmalı bankalar tarafından belirlenmiştir ve bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. PTT kredi başvurularında dikkat edilen en önemli nokta; yaş konusudur. Posta Telgraf Teşkilatı her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Sürekli yatırımlar ile büyüyen PTT, bankalar ile yaptığı anlaşma ile uygun koşullardan kredi imkanı sağlamaya başladı. Özellikle maaşını PTT'den alan emeklilere büyük kolaylık sağlanıyor. Ayrıca maaş ibrazı yapanlar da krediden faydalanabiliyor.

12.11.2019 16:16 - Son Güncelleme: 12.11.2019 16:16
PTT faizsiz kredi veriyor mu? PTT kredi faiz oranı kaç? Kredi başvurusu ve şartları neler?

PTT kredi kapsamında hizmet veren bankalar hangileridir? PTT üzerinden taşıt kredisi kullanılabilir mi? PTT kredi şartları nelerdir? PTT kredisi ile ilgili merak edilen tüm sorulan cevaplarını sizler için derledik.

PTT faizsiz kredi veriyor mu? PTT kredi faiz oranı kaç? Kredi başvurusu ve şartları neler?


Yaş konusunda bazı bankalar esnek davranırken bazı bankalar da tam tersi hareket etmemektedir. 84 yaşını dolduran bir vatandaş, PTT ile anlaşmalı bankaların tümünden kredi kullanamamaktadır. Bankalar derlendiğinde yaş sınırının, 70 ve 84 yaş aralığında olduğu söylenebilir.

Bunun dışında PTT kredi başvuru şartları için bazı ön koşullar da bulunmaktadır. Yazımızda PTT kredi başvuruları ile ilgili bütün süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

PTT faizsiz kredi veriyor mu? PTT kredi faiz oranı kaç? Kredi başvurusu ve şartları neler?

PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'den maaş alan emekliler:

Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.

PTT faizsiz kredi veriyor mu? PTT kredi faiz oranı kaç? Kredi başvurusu ve şartları neler?

PTT'den maaş almayanlar:

18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,
Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,

PTT faizsiz kredi veriyor mu? PTT kredi faiz oranı kaç? Kredi başvurusu ve şartları neler?

KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

Puan: 1-699

Kredi puanı: En Riskli

Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük

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