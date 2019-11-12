PTT faizsiz kredi veriyor mu? İşte kredi başvurusu ve şartları
PTT kredi başvurusu ve şartları PTT ile anlaşmalı bankalar tarafından belirlenmiştir ve bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. PTT kredi başvurularında dikkat edilen en önemli nokta; yaş konusudur. Posta Telgraf Teşkilatı her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Sürekli yatırımlar ile büyüyen PTT, bankalar ile yaptığı anlaşma ile uygun koşullardan kredi imkanı sağlamaya başladı. Özellikle maaşını PTT'den alan emeklilere büyük kolaylık sağlanıyor. Ayrıca maaş ibrazı yapanlar da krediden faydalanabiliyor.
Yaş konusunda bazı bankalar esnek davranırken bazı bankalar da tam tersi hareket etmemektedir. 84 yaşını dolduran bir vatandaş, PTT ile anlaşmalı bankaların tümünden kredi kullanamamaktadır. Bankalar derlendiğinde yaş sınırının, 70 ve 84 yaş aralığında olduğu söylenebilir.
Bunun dışında PTT kredi başvuru şartları için bazı ön koşullar da bulunmaktadır. Yazımızda PTT kredi başvuruları ile ilgili bütün süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.