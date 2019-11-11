Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.11.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 13:29

En uygun , ve kredisi veren ilk 11 banka

Bankaların faiz oranları hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bu bağlamda kredi faiz oranlarında son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Şu anda en uygun araç kredisi veren banka yüzde 1,06 oranı ile Türkiye Finans Katılım Bankası olarak öne çıkıyor. Bu arada Akbank ise kredisi faiz oranı yüzde 1,15 seviyesinden yüzde 1,11 seviyesine çekti. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Araba kredisi almak istediğiniz de yapmanız gereken ise nüfus cüzdanınız ile bankaya gitmektir. İşte en uygun konut, ve kredisi veren ilk 11 banka ve haberi.

En uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren ilk 11 banka

Bankaların kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Akbank bugün yapılan açıklama ile konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ev alma hayali olan vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEn uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren ilk 11 banka
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri