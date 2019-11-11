Bankaların kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Akbank bugün yapılan açıklama ile konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ev alma hayali olan vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor.

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