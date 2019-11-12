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  • 12.11.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:08

En yüksek faiz veren banka değişti! 10 banka indirim yaptı

Bankalar faiz indirimleri yaptıkça mevduat faiz oranları da düşüyor. Bu bağlamda bankaların mevduat faiz oranları için yapmış oldukları indirimler kredi faiz oranlarına da yansıyor. En düşük konut kredisi faiz oranı özel bankalarda yüzde 1,02 seviyesine çekilirken en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 1,04 seviyesine gelmiş durumda. Gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 10 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Paranızı bankaların verdiği yüksek faiz oranları ile mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyorsanız mevduat oranlarını karşılaştırarak sizin için en uygun bankayı seçebilirsiniz.

En yüksek faiz veren banka değişti! 10 banka indirim yaptı

Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 10 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... ING Bank turuncu hesap yüzde 16 mevduat faizi ile en yüksek faiz veren banka oldu. Onu % 14.10 oranı ile Burgan Bank takip etti. Haberimizde sizler için bankaların güncel olarak müşterilerine sunduğu en yüksek mevduat hesabı faiz oranlarının yanı sıra, mevduat hesapları ile alakalı olarak bankaların güncel avantajları ve özelliklerini ve vadeli hesap açma şartlarını sizler için derledik.

32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT VEREN BANKA HANGİLERİ

Bankalar arasında müşterilerine yüksek mevduat faizi sunma yarışı devam ederken yapılan son güncellemelere rağmen müşterilerine en yüksek faiz oranı veren banka unvanı değişmedi. Burgan Bank % 14.10 oranı ile mevduat hesabında en yüksek faiz veren banka oldu. Mevduat faizi en yüksek banka olan Burgan Bank'tan vadeli hesap açan kişilerin aylık getirisi 10 bin lira üzerinden 105.08 lira oldu. Burgan Bank'ı yüksek mevduat faiz oranında takip eden diğer bankalar ise şu şekilde sıralandı:

ICBC Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 11,95

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 14.00

Burgan Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı % 14.10

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