SSK SSK ve Bağkur emekli maaşları ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? Sorusu gündemde yer alıyor. 2020 yılının yaklaşması ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek olan zam miktarı merak ediliyor. Emekli maaşlarına ek ödemeler ve zam miktarı ile birlikte maaşların ne kadar olacağı emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Ocak ayında gerçekleşecek olan zam sonrası maaşların ne kadar olacağı hesaplandı. İşte emeklilere gelecek olan zam miktarı ve ek ödemeler...

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Yaklaşık 12 milyon emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayını heyecanla beklemektedir. 2020 yılının Ocak ayına çok az bir zaman kaldı. Emeklilere yapılan maaş Emekli Sandığı ise enflasyon %5 in üzerinde olursa aradaki fark kadar zam yapılmaktadır.

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