Geçtiğimiz zamanlarda bankaların faiz indirimi açıklamalarıyla birlikte on binlerce vatandaş kredilere yoğun talepte bulunmuştu. Vatandaşların hala uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşandığı görülüyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka faizlerinde son gelişmeler...
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99
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