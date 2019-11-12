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  • 12.11.2019 21:54
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 21:54

Kredide fırsatlar devam ediyor! İş Bankası, Ziraat, Garanti, Halkbank, Akbank ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından kamu ve özel bankalardan ardı ardında gelen kredi faiz indirimi açıklamaları vatandaşları sevindirmişti. Kredilere gösterilen yoğun talebin ardından ekonomide canlılık yaşanıyor. Bu kapsamda bankaların fırsatları sürerken ev ve araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar güncel faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İş Bankası, Ziraat, Garanti, Halkbank, Akbank ne kadar? İşte banka banka son oranlar...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Geçtiğimiz zamanlarda bankaların faiz indirimi açıklamalarıyla birlikte on binlerce vatandaş kredilere yoğun talepte bulunmuştu. Vatandaşların hala uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşandığı görülüyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. İşte banka faizlerinde son gelişmeler...

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

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