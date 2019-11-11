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  • 11.11.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 09:52

11 Kasım oranları düştü mü?

Taşıt kredisi oranları vatandaşlar tarafından merakla aranıyor. Bu anlamda taşıt kredisi faiz oranları, ikinci el ya da sıfır kilometre araç alacak olan vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Binek araçlarda 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında değişecek olan taşıt kredisi, 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Yılın ikinci yarısında enflasyonun tek haneye inmesi, TL varlıklara ilginin artması ve Merkez sı’nın faiz indirimleri, taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareketin başlamasını sağladı. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? Taşıt kredisinde faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların güncel faiz oranları

Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşüğü

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası uygulanan finansman oranı kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu. 1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

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