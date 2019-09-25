Faiz müjdeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. 8 banka daha kredi faiz oranlarında indirime gitti. İndirim yapan bankaların tamamı ise özel bankalar oldu. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor. Peki kredi faiz oranları ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi son durum nedir?

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