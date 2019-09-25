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  • 26.09.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:57

Kredi oranları ihtiyaç konut, taşıt son durum nedir? Faiz müjdesi! 8 dan kredi faiz oranları indirim kararı!

indiren lar arasına 8 banka daha katıldı. Bu anlamda sizler için önemli bir haber hazırladık. Konut, taşıt ve bireysel isteyenler için bankaların faiz oranlarını derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yapılan faiz indirimi sonrası en uygun ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finanbank oldu. Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 oldu. İndirim ile beraber en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 olarak revize edildi.

Faiz müjdesi! 8 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!

Faiz müjdeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. 8 banka daha kredi faiz oranlarında indirime gitti. İndirim yapan bankaların tamamı ise özel bankalar oldu. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor. Peki kredi faiz oranları ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi son durum nedir?

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