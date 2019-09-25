Güncel kredi faiz oranları için yapılan indirim furyası çerçevesinde kamu bankaları tarafından yapılan konut kredisine ilişkin faiz oranları, gayrimenkul sektöründe çok ciddi bir hareketliliği sağladı. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranları için kamu bankalarında yakın zamanda yüzde 0,80 ile 0,85 bandının görülebileceğini iddia etti. Gazete'de yayımlanan "1.5 ayda 7.5 puan indirdi" başlıklı haberde Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi değerlendirilirken "MB'nin faiz indirimlerinin önümüzdeki hafta bankaların kredi faizlerine yansıması bekleniyor. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. İşte 26 Eylül güncel kredi faiz oranları en son durum.

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