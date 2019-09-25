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  • 26.09.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:46

26 Eylül güncel kredi oranları en son durum! Konut kredisi son dakika faiz oranı 0.80 - 0.85'e düştü mü?

Kamu ları 0,99 oranları ile konut kredisi vermeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası 325 baz puanlık indirime ek olarak kamu bankaları konut kredisi faiz oranı için yüzde 0.80 ile 0.85 aralığına düşebilir değerlendirmesi yapıldı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

Konut kredisi faiz oranı 0.80 - 0.85'e düştü mü?

Güncel kredi faiz oranları için yapılan indirim furyası çerçevesinde kamu bankaları tarafından yapılan konut kredisine ilişkin faiz oranları, gayrimenkul sektöründe çok ciddi bir hareketliliği sağladı. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranları için kamu bankalarında yakın zamanda yüzde 0,80 ile 0,85 bandının görülebileceğini iddia etti. Gazete'de yayımlanan "1.5 ayda 7.5 puan indirdi" başlıklı haberde Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi değerlendirilirken "MB'nin faiz indirimlerinin önümüzdeki hafta bankaların kredi faizlerine yansıması bekleniyor. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. İşte 26 Eylül güncel kredi faiz oranları en son durum.

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